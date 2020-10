صيادان في امريكا يمسكان بثعبان طوله 6 أمتار ووزنه 47 كلغم . فيديو

أمسك صيادان ثعباناً بورمياً بطول 5,71 أمتار في فلوريدا، وهو طول قياسي في هذه الولاية الأميركية التي تنتشر فيها زواحف من أنواع شتى.

وبلغ وزن الحيوان 47 كيلوغراماً، وهو من أضخم أجناس الثعابين في العالم، وفق ما أعلنت هيئة حماية الثروة السمكية والحياة البرية في فلوريدا.

وجرى الإمساك بالثعبان على بعد 60 كيلومتراً من ميامي على يد الصيادين راين أوسبورن وكيفن بافليديس، اللذين التقطا صورة تظهرهما إلى جانب الصيد الثمين.

STATE HISS-TORY: Snake catchers in Florida found a monstrous Burmese Python hiding in the Everglades—stretching more than 18 feet in length and weighing 104 pounds, marking a new state record. https://t.co/5gjLNDtcJf pic.twitter.com/m3QWansufy

