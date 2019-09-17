صوفيا سيموندز : كيم كارداشيان حاربتني

(المستقلو)..كشفت عارضة الازياء و الممثلة الاميركية من اصول مغربية Sofia symonds ان النجمة العالمية كيم كارداشيان حاربتها في مرحلة من المراحل و سعت الى ابعادها عن دائرة الاضواء.

وقالت صوفيا أن ذلك حدث بعد تعاقدها مع شركات اعلانات، وانتشارها الدولي و الدخول في نفس الوقت على خط العمل السينمائي و تلفزيون الواقع.

و اشارت الى ان الهجوم عليها من خلال قرصنة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب إنتحال شخصيتها من قبل مجهولين.

واضافت: شعرت في مرحلة من المراحل انني مراقبة و هناك من يسعى لالصاق سلسلة من الشائعات و الاتهامات بي , لكن في المقابل استمريت في المتقدم الى الامام , و علمت لاحقاً ان كيم قررت تضيق الخناق من حولي ربما لانني اصغر منها بالسن و جسدي يختلف عن جسدها و ضاعفت من الازمة العناوين التي خرجت تقول انني خليفتها في مجال الشهرة .

تابعت : شعرت بالصدمة للوهلة الاولى لانني كنت شخصية محترفة في عالم الشهرة و انا مازلت في بداية طريقي , لكن تدريجياً تعلمت كيف اتصرف مع هكذا حالة و كان التجاهل من اهم السياسات التي ساعدتني على تخطي مرحلة الخطر لان المشاكل اتت دفعة واحدة خصوصاً بعد تعاقدي مع شركة مختصة بمستحضرات التجميل العالمية .