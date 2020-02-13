صور : 6 أشياء نلمسها يوميًا تحوي آلاف الجراثيم
صور : 6 أشياء نلمسها يوميًا تحوي آلاف الجراثيم
المستقلة /تلتصق البكتيريا والجراثيم باليدين نتيجة لمس العديد من الأسطح يوميًا، وربما تسبب مشكلات صحية حال وضع اليد غير النظيفة على الفم أو العين أو الأنف.
وفي الصفحات التالية، يستعرض “الكونسلتو” أكثر الأشياء التي تحوي جراثيم وبكتيريا، ويلمسها الكثيرون يوميًا، وفقًا لموقع “Webmd”:
1-الهاتف
يحمل الغالبية العظمى هواتفهم في كل مكان، حتى ولو كان المرحاض، وبالتالي فإنه يحمل العديد من البكتيريا، وعلى رأسها الإشريكية القولونية، التي تتواجد على الأسطح الدافئة مثل الهواتف، وتبقى حية عدة ساعات، وتسبب الإسهال وتشنج المعدة.
2-الريموت
يمسك أفراد المنزل والزائرين ريموت التلفزيون عدة مرات، ومن ثم يتراكم عليه الكثير من البكتيريا، التي تنتقل من يد لأخرى، لذا يُنصح بمسح الريموت بمناديل مبللة مضادة للبكتيريا في كل مرة.
3-إسفنجة المطبخ
تمتص إسفنجة المطبخ بقايا الطعام والاتساخات الموجودة على الأواني والأكواب المختلفة، ومن الصعب تنظيفها بشكل جيد، وبالتالي تحوي الكثير من الجراثيم والبكتيريا، لذا يجب استبدالها على الفور عند تغير رائحتها.
4-المال
كشف الباحثون أن العملات الورقية والمعدنية تضم حوالي 3000 نوع من البكتيريا، وتؤدي عادة تبليل الإصبع في الفم بهدف عد الأوراق المالية إلى انتقال البكتيريا للفم والجهاز الهضمي، وربما تسبب ظهور حبوب عند لمس الجلد، ومن ثم يُنصح بغسل اليدين باستمرار بعد لمس المال.
5-عربة التسوق
تضم مقابض عربة التسوق عددًا من البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والمنثنية، وذلك نتيجة لمس الكثيرون أطباق اللحوم النيئة والعبوات المختلفة، ما يمكن أن يسبب الإسهال عند دخول البكتيريا إلى الجسم، لذا يجب مسح مقبض عربة التسوق بمناديل مبللة مطهرة قبل لمسها.
6-منشفة المطبخ
تستخدم الغالبية العظمى من النساء منشفة المطبخ لتجفيف الأواني والأطباق واليدين، وربما لتجفيف الوجه أيضًا، وبالتالي تحتوي على العديد من البكتيريا مثل السالمونيلا وبكتيريا الوجه، ومن ثم يُراعى نقع منشفة المطبخ في الكلور لمدة 2 دقيقة يوميًا.
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