صور : 6 أشياء نلمسها يوميًا تحوي آلاف الجراثيم

وفي الصفحات التالية، يستعرض “الكونسلتو” أكثر الأشياء التي تحوي جراثيم وبكتيريا، ويلمسها الكثيرون يوميًا، وفقًا لموقع “Webmd”:

1-الهاتف

يحمل الغالبية العظمى هواتفهم في كل مكان، حتى ولو كان المرحاض، وبالتالي فإنه يحمل العديد من البكتيريا، وعلى رأسها الإشريكية القولونية، التي تتواجد على الأسطح الدافئة مثل الهواتف، وتبقى حية عدة ساعات، وتسبب الإسهال وتشنج المعدة.