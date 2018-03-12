صور : هل تزوجت علا رامي من جديد؟

(المستقلة)… ” أمي بقت عروسة” بهذه الكلمات عبر الفنان عمر خورشيد ابن الفنانة علا رامي عن جمال والدته وقد نشر لها صورة وهي ترتدي فستان زفاف أبيض اللون، وعلق عدد كبير من النجوم على صورة الفنانة، حيث منحها الفستان سحرا، وبدت أصغر سنا.

علا رامي تقوم حاليا بتصوير مسلسل “السر”، وقالت علا إنها تخاطر بهذا الدور، حيث تقدم دور شخصية شريرة، مع بطولته الفنان حسين فهمي، ونضال الشافعي، علا رامي، وفاء عامر، وألفت عمر.

يذكر أن الفنانة علا رامي بدأت التمثيل وهي طفلة، وهي شقيقة الممثلة سحر رامي، تزوجت من الفنان إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنها الوحيد “عمر”.

وفي عام 2010 انتشرت أخبار عن عقد قرانها على المغني نادر أبو الليف، إلا أن نادر أبو الليف صرح لصحيفة إيلاف الإلكترونية إنهما لم يتزوجا وإنها صديقة فقط، إلا أن تصريح آخر له قال فيه إنهما أعلنا خطوبتهما، اخيرا أُذيع اخبار بانفصالهما بعد مرور سنه علي الزواج.