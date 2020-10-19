صور.. من هى الراقصة البرازيلية “لورديانة” التى يبحث عنها المصريين؟

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية ، مقطع فيديو ، لراقصة ترقص على المهرجان الشعبي الشهير “أخواتي” لفرقة الصواريخ، في أحد صالونات التجميل المصرية.

وأثار هذا الفيديو جدلًا بين رواد السوشيال ميديا ، وانهالت التعليقات والتساؤلات حول من تكون تلك الراقصة وسرعان ماتصدرت تريند مؤشر البحث جوجل فى مصر.

وحظيت الراقصة ، من خلال الفيديو المتداول على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، إذ اعتقد البعض أنها راقصة محترفة، فضلا عن قدرتها على صنع حالة من البهجة في المكان، على حد قول البعض.



والراقصة تدعى “لورديانة” وهي برازيلية، وتعيش في مصر، منذ أكثر من 4 أعوام ، كما أنها تعطي دروسا للفتيات في تعلم فنون الرقص، الشرقى،وتعلمت الرقص منذ صغرها في البرازيل ،و تعمل في الأساس مدربة ايروبكس، كما تعمل كراقصة شرقية في حفلات الزفاف.

وعن قصة الفيديو المتداول ، فإنها كانت في أحد مراكز التجميل البرازيلية في القاهرة من أجل الخضوع لعدد من جلسات العناية بالأظافر والشعر ورقصت على المهرجان من أجل إسعاد الموظفين العاملين في المكان.