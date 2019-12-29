صور : مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية لأبرز دول العالم

المستقلة/ رأس السنة الميلادية تعتبر ليلة رأس السنة مناسبة مشتركة بين جميع دول العالم، كما أنها مناسبة دينية مقدسة لدى المسيحيين.

وتكون في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام عند منتصف الليل، مع مراعاة الفرق في التوقيت بين الدول، وتعتبر أستراليا أول دولة يبدأ فيها العام الجديد، وبالتحديد مدينة سدني وفقاً للتوقيت الدولي، حيث تنتقل مشاهد احتفالاتها، والألعاب النارية فيها إلى جميع أنحاء العالم الذي ينتظر العام الجديد، ويتسابق في جعل ليلة رأس السنة ليلة احتفالية مميزة.