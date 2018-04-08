صور مسربة جديدة لهاتف LG G7 ThinQ تكشف عن مواصفاته

(المستقلة) … ظهرت مجموعة من الصور المسربة الجديدة للهاتف المقبل من شركة LG، والذى من المنتظر أن يحمل اسم LG G7 ThinQ، إذ تكشف الصور عن أن الهاتف سيأتى بشاشة 6.1 بوصة ويظهر بزر التشغيل على جانبه الأيمن، فيما يوجد زر على اليسار يمكن أن يكون زرا مخصصا للمساعد الشخصى والذكاء الاصطناعى.

ووفقًا لما نشره موقع fonearena الهندى، فإن الهاتف يظهر محاطا بغطاء بلاستيكى، كما أنه يضم نتوء فى الشاشة وهو ما يشير إلى الكاميرا الأمامية، ومن المنتظر أن يكون الهاتف متاحا للبيع فى مايو على أن يجرى الكشف عنه نهاية أبريل الجارى.

مواصفات هاتف LG G7 ThinQ

– شاشة 6.1 بوصة، بدقة عرض 1440×3120 بيكسل.

– معالج ثمانى النواة Qualcomm Snapdragon 845

– ذاكرة وصول عشوائى 4/6 جيجا بايت LPDDR4x.

– ذاكرة داخلية 64/128 جيجا بايت.

-كاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل.

– كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.

– مستشعر بصمة إصبع.

– مقاومة المياه والغبار.

– منفذ USB Type-C.

– بطارية 3000mAh مع دعم ميزة الشحن السريع.