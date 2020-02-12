صور : مساعي الصينيون لحماية حيواناتهم الأليفة من عدوى كورونا

المستقلة / تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد المحاولات التي لجأ إليها مواطنون صينيون من أجل حماية حيواناتهم الأليفة في ظل تفشي عدوى فيروس “كورونا” المميت، وذلك خوفًا من احتمالية إصابة الحيوانات بدورها بالعدوى.

و يتضح من خلال هذه اللقطات، فقد لجأ البعض إلى استخدام أقنعة للوجه وملابس واقية لحماية الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب من خطر الإصابة بالعدوى، في حين قرر البعض الآخر استخدام أغراض منزلية مثل الأكياس البلاستيكية والأكواب الورقية وحتى الجوارب وغيرها.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه لا يوجد حاليًا أي دليل يثبت أن فيروس “كورونا”، الذي أودى بحياة 1116 شخصًا على الأقل، يمكن أن ينتقل إلى الحيوانات الأليفة.

يشار إلى أن العديد من مستخدمي مواقع التواصل قرروا مشاركة الإجراءات الوقائية التي اتخذوها لحماية حيواناتهم الأليفة من العدوى المحتملة، بعد أن قامت إحدى المدونين في وقت سابق من الأسبوع الجاري بمشاركة لقطات لقطة ترتدي قناعًا يغطي وجهها بالكامل أثناء سيرها بالشارع برفقة مالكتها.

ولاقت هذه اللقطات تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، وحصدت آلاف التعليقات على مدار الثلاثة أيام الماضية.

يذكر أن فيروس “كورونا” أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1116 شخصًا، وأصاب أكثر من 45 ألف شخص في 28 دولة ومنطقة حول العالم، إلا أن ما يقرب من 99% من الإصابات كانت في الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخاوف من أن الحيوانات قد تكون عرضة للإصابة بالفيروس أثيرت من قبل أحد كبار خبراء الأمراض المعدية في الصين.