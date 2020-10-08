صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل

المستقلة/- عادت الفنانة نادين نسيب نجيم، لممارسة حياتها اليومية من جديد، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية إثر إصابتها في انفجار مرفأ بيروت بلبنان، قبل أشهر.

وشاركت الفنانة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) ونقلها موقع (هُن)، في أحدث ظهور لها والتي بدت بكامل أناقتها، وهو ما أدخلها في مشادة مع أحد متابعيها، إذ تمنى لها الموت، قائلًا: شو هيدا إنتي ما عم تموتي”.

أثار التعليق غضب الفنانة، لترد عليه، قائلة: “عم تحكي معي؟”، لتتدخل الفنانة أحلام الإماراتية في أطراف الحديث، معلقةً “بسم الله عليها اتق الله يا أخي وش ضرتك استغفر”، لترد عليها نادين، قائلة: “ما معقول الشر”.