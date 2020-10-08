صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل

المستقلة/- عادت الفنانة نادين نسيب نجيم، لممارسة حياتها اليومية من جديد، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية إثر إصابتها في انفجار مرفأ بيروت بلبنان، قبل أشهر.

وشاركت الفنانة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) ونقلها موقع (هُن)، في أحدث ظهور لها والتي بدت بكامل أناقتها، وهو ما أدخلها في مشادة مع أحد متابعيها، إذ تمنى لها الموت، قائلًا: شو هيدا إنتي ما عم تموتي”.

أثار التعليق غضب الفنانة، لترد عليه، قائلة: “عم تحكي معي؟”، لتتدخل الفنانة أحلام الإماراتية في أطراف الحديث، معلقةً “بسم الله عليها اتق الله يا أخي وش ضرتك استغفر”، لترد عليها نادين، قائلة: “ما معقول الشر”.

هجوم على متابع الفنانة ومحاولته تصحيح الموقف

تلقى المتابع هجومًا شديدًا من متابعي الفنانة، معتبرينه تخطى حدود الذوق والأدب، فكان من أبرز التعليقات، “الله يحميكي ويحفظك ويطول بعمرك يا رب ويبعد عنك كل شر يارب والله يخليكي لأولادك وعيلتك ويحميكم جميعاً ويخلينا ياكي يارب، الله يهديك يا أخي، ادعيلها تكون منيحة لأسرتها”.

حاول المتابع تبرير موقفه وتصحيحه، قائلًا “والله بقول أحلام تموت فيك كتبتها خطأ”.

إصابة نادين نجيم في حادث مرفأ بيروت

يذكر أن الفنانة نادين نجيم نشرت صورة لها من المستشفى بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت وظهرت وهي تحتضن طفليها، وعلى وجهها آثار الإصابات والجروح، معلقة على الصورة: “بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية إنه لطف فيي وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة، وما يكون أثرها كبير، وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية هل الاعتداء يلي صار علينا كلنا”.

وكانت شاركت الفنانة اللبنانية نادين، صورة تجمعها بأطفالها، وذلك بعد مرور قرابة شهر على خضوعهم لعملية جراحية إثر إصابتهم في انفجار مرفأ بيروت بلبنان.

وعلقت “نادين” على الصورة التي أظهرت بعض الكدمات في وجهها: “صباح الخير … طمنوني عنكم؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل”. (النهاية)

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