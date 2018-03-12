صور: لن تصدق قوة الشبه بين “لميس” التركية وهذه الفتاة السعودية

فانز النجمة التركية تبادلوا صوراً لنورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن انبهارهم من قوة الشبه بين توبا والفتاة السعودية، وعلى الرغم من كونها خارج الوسط الفني، تلقت نورة عروضاً للمشاركة في بطولة أعمال فنية.. فهل يساعدها هذا الشبه في اقتحام مجال التمثيل؟.

وفق موقع “جلولي” فأن آخر عمل درامي عُرض لتوبا بويوكستون كان مسلسل “جسور والجميلة” الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ”مهند”، ولم تعلن حتى الآن عن العمل الدرامي الذي ستعود به إلى الشاشة.