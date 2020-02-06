(صور).. لبني عبد العزيز وشهيرة وعزت العلايلي فى عزاء «نادية لطفي»

( المستقلة) – منى شعلان/حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ، على تقديم واجب العزاء ، فى الفنانة «نادية لطفي» التى رحلت عن عالمنا ، صباح أول أمس الثلاثاء ، عن عمر يناهز 83 عاما أثناء تواجدها بالمستشفي ، بعد تعرضها لوعكة صحية.

واستقبل نجلها المهندس «أحمد البشارى» المعزيين ، برفقة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، حيث حضر كلا من : دلال عبد العزيز، لبلبة ، فيفى عبده ،نجوي فؤاد ، صابرين ،محمود قابيل ، رجاء حسين، إلهام شاهين، لبنى عبد العزيز ، عزت العلايلي، سمير صبري، زكي فطين عبدالوهاب، المنتج صبري علم الدين ، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، شهيرة، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المنتج حسين القلا ، رشوان توفيق ،صفيةالعمرى،والإعلاميون مفيد فوزي ،مصطفى بكري ، بوسي شلبي ، رامي رضوان، وائل الإبراشى ، محمد الغيطي، لميس الحديدي.

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كان جثمان الفنانة الراحلة قد شيع أمس الأربعاء إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الواحات ، بحضور عدد من نجوم الفن.

النجمة الكبيرة «نادية لطفي» عانت منذ عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية ونقلت على إثرها مستشفى القوات المسلحة بالمعادى، ودخلت العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى، ودخلت فى غيبوبة تامة ، حتى تدهورت حالتها الصحية ، حتى فارقت الحياة.