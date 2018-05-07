صور: لا باز وجهة سياحية بعيدة عن الأنظار

(المستقلة)… على الرغم من أنَّ “لا باز” ليست وجهة سياحية شعبية على لوائح الوجهات السياحية المعروفة، إلَّا أنَّها تستحق الزيارة. تقع “لا باز” بين جبال الأنديز، وهي العاصمة الأكثر ارتفاعًا في العالم والمدينة الأكبر في بوليفيا، كما تتعدَّد الأماكن السياحية الجذَّابة فيها، ولا سيَّماالمتاحف والمناظر الخلَّابة للجبال. ومن بين العناوين والنشاطات السياحية في “لا باز”:

“مي تيليفيريكو”: العرب المسافرون الذين يبحثون عن طريقة مختلفة للتجول في “لا باز”، عليهم التفكير بركوب التيليفيريك، لمشاهدة المناظر الخلَّابة للمدينة أثناء التنقل. افتُتح نظام التيليفيريك الحديث في سنة 2014 مع ثلاثة خطوط تخدم 10 محطَّات. تربط الخطوط الحمر والصفر “لا باز” بمدينة “إيل ألتو” القريبة، والتي يستغرق الوصول إليها وقتًا طويلًا بالسيارة بسبب حركة المرور الكثيفة.

رحلة ليوم إلى “تيواناكو”، التي تبعد 72 كيلومترًا غربي “لا باز”، وتقع بالقرب من الشاطئ الجنوبي الشرقي لبحيرة “تيتيكاكا”. وهي تُمثِّل أعظم إنجاز معماري في حقبة ما قبل شعوب الإنكا بأمريكا الجنوبية.



جولة على طريق “يونغاس” المُسمَّى بـ”الطريق الأكثر خطورةً في العالم”، وذلك من “لا باز” إلى منطقة غابات الأمازون المطيرة في بوليفيا في شمال البلاد. من “لا باز”، يرتفع الطريق حوالي 4500 متر، قبل أن يهبط لحوالي 1200 متر في بلدة “كورواكو”. ويُفضِّل هذا المسار راكبو الدرَّاجات الجبليَّة، الذين يهبطون حول منحدر بطول 65 كيلومترًا من “لا كومبر” مرَّة أخرى إلى المدينة.

” فالي دي لا لونا” الملقبة بـ”وادي القمر” تبعد أميالًا قصيرة خارج “لا باز”، وهي تشتهر بمجوعة من الأخاديد والمستطيليات التي تشبه المناظر الطبيعية للقمر. وهناك، تشكَّلت التربة الطينية والحجر الرملي جرِّاء التآكل على مدى آلاف السنين. بسبب المحتوى المعدني، تشكِّل التشكيلات الصخرية مشهدًا غنيًّا بالألوان، التي تُراوح من البيج إلى الأرجواني الداكن.

“كاييه جاين” بالقرب من “بلازا موريللو”، يقع هذا الشارع المرصوف بالحصى في “لا باز”، حيث تصطف البيوت ذات الألوان الزاهية المبنيَّة في القرن السادس عشر، على جانبيّ الشارع الضيِّق، فضلًا عن البوتيكات والمقاهي وأماكن الترفيه. سُمِّي الشارع على اسم الثوري البوليفي أبولينار خاين، وهو موطن لبعض من أهم المتاحف في “لا باز”، كمتحف “دو بري ميتال بريكيوسو” ومتحف “ديل ليبرال بوليفيانو” الذي يحيي ذكرى معركة خسرتها بوليفيا ضد تشيلي، ومتحف “كوستامبريستا” الذي يحتوي على التحف المُلوَّنة من تاريخ المدينة.

“هواينا بوتوسي”: قد يرغب ممارسو رياضة المشي لمسافات طويلة والمتسلِّقون المتمرِّسون في زيارة هذا الموقع المرتفع، على بعد حوالي 24 كيلومترًا من “لا باز”. تستغرق الرحلة يومين أو ثلاثة أيَّام. علمًا بأن جبل “بوتوسي” يرتفع لـ 6000 متر؛ يغادر المُتنزِّهون حوالي الساعة الثالثة صباحاً لبدء التسلُّق إلى القمة في اليوم الأخير.