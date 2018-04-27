صور: فستان مايا دياب الدانتيل بـ 1,500 دولار أميركي

(المستقلة)… تحرص الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ على إبهار متابعيها من خلال إطلالاتها التي تثير إعجابهم بشكل كبير. خصوصا وأنّ مايا هي من أكثر الفنانات اللواتي يواكبن الموضة بأدق تفاصيلها.

وظهرت مايا في الآونة الأخيرة بإطلالة مستوحاة من ملابس النوم، وهي عبارة عن كاب مخرم بالدانتيل من توقيع Sonia Rykiel يبلغ ثمنه حوالي 2,410 دولار أميركي. ونسقت دياب تحته فستانا حريريا، وأكملت إطلالتها بصندل مميز من مجموعة سان لوران لربيع 2018.

ويتميز التصميم بالشرائط التي تلتف عند الكاحل وأوراق الريش الكبيرة الناعمة، يبلغ ثمنه حوالي 1,500 دولار أميركي.