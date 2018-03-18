صور: فتاة تقتل صديقها من أجل الشهرة

وعندما أطلقت الفتاة الرصاص من مسافة قريبة، كما طلب صديقها، تحولت المزحة إلى مأساة، عندما اخترقت الرصاصة الكتاب وقتلت الشاب، وقد سجل المشهد بأكمله في فيديو التقطته الكاميرا، في أثناء الحادثة، التي وقعت في يونيو/حزيران 2017. الفتاة أُدينت بعد ذلك بتهمة القتل من الدرجة الثانية، وقد سوَّت موناليزا القضية مع النائب العام لولاية مينسوتا، في ديسمبر/كانون الأول 2017، باعترافها بالذنب، مع تأكيدها على أن صديقها أقنعها بأن الرصاصة لن تخترق الكتاب.

الشاب الضحية وصديقته



إذ كتبت موناليزا تغريدةً على تويتر قبل تصوير الفيديو: “من المحتمل أن نصور أنا وبيدرو أحد أكثر مقاطع الفيديو خطورة، إنها فكرته وليست فكرتي”، وذلك بهدف نشر الفيديو على قناتهما الخاصة على يوتيوب، بحسب ما نشره موقع قناة KSTP-TV الأميركية.

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