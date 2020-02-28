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صور: عقود محمد فوزي وقضية ضد فريد الأطرش.. وثائق نادرة

صور: عقود محمد فوزي وقضية ضد فريد الأطرش.. وثائق نادرة

(المستقلة) – منى شعلان/ نشر المنتج المصري حسام علوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، صورا من وثائق نادرة تعود إلى منتصف القرن الماضي ، وجدها في أحد الأسواق الشهيرة بالقاهرة.

ومن تلك الوثائق كانت وثيقة للفنان الراحل محمد فوزي ، بصفته صاحب شركة مصرفون، وعلق علوان على الوثيقة قائلا:”حفريات سوق الامام – مسودة عقد للاستاذ محمد فوزي صاحب شركة مصرفون على ورق شركة انتاج الفنانة مديحة يسري ، ايام الزمن الجميل لما كانوا الفنانين بيستخدموا ورق شركات بعض” ، ويشار إلى أن الفنان محمد فوزي كان متزوجا من الفنانة مديحة يسري ، فى هذا الوقت.

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كما نشر علوان ، وثيقة أخرى لعقد تأسيس مصنع الشرق للأسطوانات بين محمد فوزي وشركة فيليبس الهولندية.

وكشف المنتج حسام علوان ، عن وثيقة أخري تخص الفنان الراحل فريد الأطرش ، وهي لشكوى مقدمة ضد المنتج والفنان فريد الأطرش بصفته منتج فيلم “عايزة أتجوز”، وكتب علوان قائلا: “وأنا بقلب في الورق في السوق لاقيت ورق القضايا المرفوعة على الفنان فريد الأطرش بصفته منتج لفيلم “عايزة اتجوز” سنة 1952″.

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