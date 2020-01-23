صور صادمة للفنانة “مي عز الدين” تشعل إنستغرام

المستقلة/ منى شعلان/ ليس من المعتاد على الفنانة المصرية مي عز الدين ، مشاركة جمهورها حياتها الشخصية ، فهي قليلة الظهور عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

وبشكل كوميدى شاركت الفنانة المصرية ، اليوم الخميس ، متابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، صورا لها مع طبيبها المعالج ، تظهر مدى قصر قامتها.

وظهرت مي عز الدين ، خلال الصور وهى تقف على كرسى أمام طبيبها ، ويتضح فرق الطول الشاسع بينهما، وأيضا مدى قصر قامتها الصادم ، وعلقت على الصور ساخرة: “لما دكتورك يبقى أطول منك وتحاول تطوله.. وهو عشان دكتورى هسكت له شديت كرسى وطلعت أتفاهم معاه”.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين ، مسلسل “البرنسيسة بيسة” الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضى ، زشارك فى بطولته كل من بوسى ومحمد أنور وأمير المصرى وحجاج عبد العظيم وإيمان السيد ، وتأليف فاروق هاشم ، للمخرج أكرم فريد ، ولم تشارك عز الدين ، فى الموسم الرمضانى المقبل.