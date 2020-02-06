صور صادمة لـ «محاربي كورونا» أطباء والممرضات في ووهان الصينية

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صور للأبطال المجهولين في المستشفيات، وتظهر في هذه الصور جروح الوجه والإرهاق الذي بدا على الفريق الطبي الصيني في مدينة ووهان الصينية الي ضربها فيروس كورونا.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصور أيضا، بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطاقم الطبي يعمل في ووهان بمقاطعة هوبي شرق الصين بدون توقف حتى الآن.

وسلطت الصور الضوء على المعاناة التي يعيشها الطاقم الطبي في الصين، والتضحيات التي يقدمها الأطباء وطاقم التمريض لرعاية المرضى.

أما الجروح والندوب التي ظهرت عليهم فترجع إلى ارتداء الكمامات طوال الوقت، وأيضا بدل الوقاية الثقيلة التي تترك ندوبا في الجسد بسب وزنه الثقيل، يقال إن العديد من العمال مرهقون لدرجة أنهم غالبًا ما ينامون على كراسي وأرضيات المستشفى قبل بدء نوبة أخرى.