صور : شكل نجوم الكرة لو لعبوا قبل 50 عاماً؟

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر حسابه في “تويتر”، مجموعة صور تخيلية لأبرز لاعبي كرة القدم الحاليين، وشكل ملامحهم لو كانوا يلعبون الكرة قبل 50 عاماً من الآن.

وأظهرت الصور اللاعبين وعلى وجوههم شوارب وقصات شعورهم تتماشى مع الطابع القديم، والذي كان يشتهر به عدد من لاعبي كرة القدم السابقين.

وضمت قائمة فيفا من نجوم الكرة الحاليين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح، بالإضافة إلى الفرنسيين بول بوغبا وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.