صور.. ستيفاني صليبا تشغل إنستغرام بفستان مكشوف الصدر.. والجمهور: بشعة

المستقلة/منى شعلان/ شاركت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، جمهورها ، بصورا جديدة لها من إطلالتها في مهرجان البندقية السينمائي لعام 2020 ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام.

وأطلت ستيفاني، بإطلالة جريئة ، مرتدية فستانا مكشوف الصدر ، أدى ذلك إلى تعرضها لإنتقاد شديد من قبل متابعيها ، وجاءت التعليقات كالتالي: الفستان بشع كتير ، غير لائق وبعيد عن شخصيتك، إطلالة غير موفقة”.

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية ستيفاني مسلسل “الساحر”، والعمل من وبطولة كل من عابد فهد ستيفاني صليبا عبدالهادي الصباغ محمد حداقي رودريغ سليمان رشا بلال ، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: سلام كسيري، من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد لطفي.