صور: رجل أعمال يحتجز عارضة ويغتصبها ويعذبها لسبع سنوات

(المستقلة)… بعد سبع سنوات من الاحتجاز والاغتصاب والتعذيب، استطاعت العارضة الأوكرانية “ناتاشا سيربيري”، 25 عاماً، الهروب من رجل أعمال متجبر اغتصبها وضربها طيلة 7 سنوات.

وبحسب صحيفة “ذا صن أون لاين” فإن العارضة ناتاشا سيربيري تعاني من كسور في الضلوع وعظام الصدر والأصابع وأضرار بالغة في الأعضاء وإصابات في الرأس، وفقر الدم بسبب نزيف حاد استمر لثلاثة أشهر من فقدان الدم كاد يقتلها تقريباً وتركها بوزن 38 كيلوغرام.

وتقول ناتاشا أن الطاغية الذي احتجزها ويدعى “فياتشيسلاف”، 30 عاما بدأ أول مرة في ضربها بعد شهر من اجتماعهما عندما كانت بعمر 18 عاماً فقط، قبل سبع سنوات في تركيا وروسيا.