صور : حسين الجسمي يشعل حفل”ليالى القصيم” ويوجه رسالة للجمهور

المستقلة / أحيا الفنان الإماراتي “حسين الجسمي” مساء أمس الأربعاء أولى حفلات “ليالي القصيم” بالمملكة العربية السعودية، وتنقّل خلالها عبر مجموعة كبيرة من أغنياته التي أشعلت أجواء ستاد الملك عبدالله بمنطقة بريدة على مدار ساعتين .

ونشر الجسمي صورا من الحفل ، عبر موقع “إنستغرام” موجها رسالة للجمهور قائلا:” يا زينكم يا أهل القصيم ويا زين تفاعلكم الفخم ومحبتكم العفوية.. استمتعنا بتبادل المحبة والغناء معاً.. ليلة استثنائية من ليالي القصيم” .

كما أطرب الجسمي الجمهور الحاضر بمجموعة من الأغنيات الطربية، ليتنقل بعدها برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد بمجموعة من الأغنيات المتنوعة الأشكال الموسيقية الخليجية والعربية والوطنية منها من خلال أغنية “سلمان الشهامة” التي حملت معها ألوان العلم السعودي، وسط تفاعل الجمهور الحاضر.

وفي وقت سابق رث حسين الجسمي ، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت الماضي عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، من خلال أغنية جديدة.

حيث نشر الجسمي عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، مقطع فيديو للأغنية، قائلا: “سيل وحزن يكفي علي كل الشوارع والمدن.. شفت السما من فقدكم تبكي ويكسيها الحزن.. شفت الرمال تطايرت تصرخ بعالي مستحيل.. قابوسنا من بعدكم أشعارنا تكتب لمن.. الحرف تاه في غيبتك من البكا ومن العويل…”.