صور : حسين الجسمي يشعل حفل”ليالى القصيم” ويوجه رسالة للجمهور

View this post on Instagram

يا زينكم يا أهل القصيم ويا زين تفاعلكم الفخم 💚 ومحبتكم العفوية.. استمتعنا بتبادل المحبة والغناء معاً.. ليلة استثنائية من #ليالي_القصيم #حسين_الجسمي_في_القصيم #السعودية🇸🇦 #بنش_مارك