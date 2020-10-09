صور.. حسين الجسمي بعد مشاركته فى احتفالات أكتوبر: تبادلنا المحبة أنا وحبيبتى مصر

المستقلة/ منى شعلان/ احتفالاً بالذكرى الـ47 للإنتصار المصري العربي في حرب أكتوبر 1973، شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجمهور المصري احتفالاته السنوية وقدّم حفلا غنائيا في مدينة الجلالة بالعين السخنة.

وأعرب الجسمي عن سعادته بالمشاركة السنوية في احتفالات جمهورية مصر العربية في انتصارات أكتوبر، ممثلاً وطنه الإمارات والوطن العربي كافة، وقال:”كل سنة ومصر والشعب العربي بألف خير، اليوم نحتفل بعيد النصر والكرامة”، وأضاف: “شعب الإمارات ومصر يحتفلون سويا بمرور 47 عاماً على إنتصارات أكتوبر، يا رب دائماً الإمارات ومصر وكل الوطن العربي في احتفالات وانتصارات”.

وكتب الجسمى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، “احتفلنا مع أحبابنا المصريين بكل حب وفرح وغنّيا سويّاً فى عشق مصر وانتصارات أكتوبر العظيمة.. وتبادلنا المحبة كعادتنا أنا وحبيبتى مصر”.

إحتفلنا مع أحبابنا المصريين بكل حب وفرح وغنّيا سويّاً في عشق مصر وانتصارات أكتوبر العظيمة .. وتبادلنا المحبة كعادتنا أنا وحبيبتي مصر ♥️🇪🇬#انتصارات_أكتوبر #مصر pic.twitter.com/ns3QNCYG7a — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) October 9, 2020

وقدم الجسمى خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغنيات الوطنية الذي قدمها في حب مصر والشعب المصري كأغنية “يا أغلى إسم في الوجود” و”تسلم ايدك” و”أجدع ناس” ، بالإضافة إلى غنائه لأول مرة أغنية سُنة الحياة” التي لاقت إنتشاراً مصرياً وعربياً كبيراً.

وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر بالمسرح إختتمها بأغنية “بالبنط العريض” التي شكلت حالة فرح خاصة وجميلة مختلفة لدى الجمهور الحاضر في المسرح الذي أعد خصيصاً لهذه المناسبة.

وشارك الجسمي الغناء في الحفل مجموعة من الفنانين المصريين حكيم، محمود العسيلى، خالد سليم، ومصطفى عجاج.