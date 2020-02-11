صور : حزب الله العراق يعلّق مشانق لترامب وجنود أمريكيين ببغداد

المستقلة / علّق مجموعةمن “كتائب حزب الله العراق”، مشانق رمزية للرئيس دونالد ترامب وجنود أمريكيين، في العاصمة العراقية بغداد، بالتزامن مع مرور ذكرى اليوم الأربعين لاغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وقائد كتائب حزب الله العراق أبو مهندي المهندس.

وستشهد بغداد، حفل تأبين يشارك فيه مسؤولون عراقيون، وقيادات في الحشد الشعبي، ونصبت كتائب حزب الله المنضوية في الحشد عند مداخل مدينة الصدر وفي شارع فلسطين في شمال شرق بغداد، مشانق خشبية لمجسّمات كرتونية للرئيس الأميركي ولجنود أميركيين.

وفي ساحة الوثبة وسط بغداد، عُلّقت لافتات عملاقة تحمل صور سليماني والمهندس.

وقال قيادي في كتائب حزب الله مفضّلا عدم الكشف عن هويته: “قامت جماعتنا بتعليق المشانق استعدادا للحفل التأبيني لأربعين” القائدين العسكريين.

وقال المتحدث محمد محي في بيان: إنّ “كتائب حزب الله تحتفظ بحق الرد على الاحتلال وإرغامه على الخروج”، مضيفا: “يجب تنفيذ قرار البرلمان بإخراج” القوات الأمريكية.

لكن أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، احد أبرز قياديي الحشد الشعبي، أفاد في تغريدة الأحد بأن الرد العسكري “مؤجل”.

وأوضح: “تم الاتفاق على تأجيل الرد العسكري وإعطاء فرصة للعمل السياسي”.