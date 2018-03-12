صور: جيب تكشف النقاب عن “Grand Commander” المميزة

(المستقلة)… استعرضت شركة جيب الأمريكية منذ مدة تصميم سيارة “Grand Commander” الأنيقة الرباعية الدفع.

يتميز التصميم الخارجي لهذه السيارة بالأناقة والقدر العالي من الانسيابية والعصرية، أما تصميمها الداخلي فجاء مريحا، وقمرتها مزودة بمقاعد تتسع لـ 7 ركاب وأحدث التقنيات التي توفر لهم أفضل وسائل الرفاهية، بحسب موقع ” روسيا اليوم”.

ستزود هذه السيارة بنوعين من المحركات، الأول توربيني بسعة 2 ليتر كذلك المركب في سيارات Jeep Wrangler الأخيرة وعزم 234 حصان، أما الثاني بعزم 265 حصان، ليعمل المحركان مع علب سرعة أوتوماتيكية متطورة بـ 9 سرعات.

ويتوقع لهذه السيارة أن تصبح المنافس الأول لمركبات “Volkswagen Teramont” و ” Toyota Highlander” المطروحة في الأسواق. (النهاية)