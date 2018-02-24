صور جريئة لنجمة عالمية تشعل مواقع التواصل.. !

(المستقلة)… إنتشرت صورة للنجمة الهندية الحسناء سونام كابور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال وضعها المكياج خلف الكواليس”.

وأثارت النجمة ضجة كبيرة بين الفتيات اللوات تداولن الصورة بكثافة، وتظهر فيها وهي من دون مكياج، وتضع على وجهها كريم الاساس، ووجهت من خلالها رسالة جريئة الى متابعيها قالت فيها: “لكل فتاة تتساءل لماذا لا تبدو مثل نجمات السينما.. يجب أن تدركي أنه لا يوجد أحد يستيقظ هكذا.. لا أحد.. صدّقيني”.

وأضافت: “تلك هي الحقيقة. قبل الظهور الإعلامي أُمضي 90 دقيقة في وضع المكياج فقط.. هناك من 3 لـ 6 أشخاص يعملون على شعري ومكياجي وترتيب حاجبي وتقليم أظافري، ووضع خافي عيوب في أماكن من جسدي لم أكن أتوقعها”.

وتابعت: “أستيقظ كل يوم في الـ6 صباحاً لأقوم بعمل التمرينات الرياضية حتى الساعة الـ7:30، وهناك جدول بالأشياء التي يجب ولا يجب تناولها، ولدي فريق آخر يقرر لي الملابس التي تناسب جسمي، بعد كل هذا، لستُ مثالية كفاية، فتخضع صوري لبعض من لمسات الفوتوشوب”.

وختمت رسالتها: “الإلهام الحقيقي هو الثقة، شعور الراحة والسعادة دون الحاجة في أن تبدين بشكل معين”.