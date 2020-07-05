صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ

(المستقلة)… شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، جمهورها، المزيد من صورها في شهر العسل مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.

ونشرت غادة صوراً عبر “انستجرام” عكست الأجواء الرومانسية الممتعة التي تعيشها مع هيثم، وعلقت عليها قائلة: “أجازة الصيف بدأت”.

وظهرت غادة بالصور بإطلالات عفوية بدون مكياج وشعر مصفف.

يُذكر أن غادة كانت قد فاجأت جمهورها بإعلان عقد قرانها على هيثم زينتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “سلطانة المعز”.

وصرحت الفنانة انها كانت قد ارتبطت بهيثم من قبل إلا أن علاقتهما لم تكتمل، حتى أنها انقطعت عن التواصل مع زنيتا بعد تصوير مسلسلهما “حكاية حياة”، ليعاودا الحديث منذ عام تقريبا، واتفقا على الزواج مؤخرا وتم عقد القران، وشهد عليه المخرج محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم، كما حرصت الراقصة المصرية دينا على عمل زفة للعروسين في كواليس التصوير.