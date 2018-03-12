صور جديدة للطفلة منه عرفة تظهرها كاملة الأنوثة

(المستقلة)…خضعت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة جلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور مصطفى برهام.

الفنانة الشابة ظهرت في الجلسة بإطلالة أنثوية ساحرة أظهرتها أكبر من عمرها، حيث أطلت بفستان وردي طويل له أكمام طويلة وواسعة من تصميم المصممة السعودية مشاعل المهداوي، بحسب موقع “جلولي”.

منة أطلت بقصة شعر كلاسيكية بأنامل خالد مدني، وتزينت بماكياج قوي بلمسات محمد بلال، واتخذت عدة أوضاع خلال الجلسة، حيث ظهرت في بعض اللقطات وهي حافية القدمين وتضع حذائها بجانبها.

وكانت منة عرفة قد كشفت مؤخرا، خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة”، إنها تدرس في نهاية المرحلة الثانوية، وأن مظهرها الذي يبدو أكبر من ذلك يعود لدخولها المدرسة متأخرة بعام تقريبًا.