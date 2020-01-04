صور : جانب من مراسيم تشييع “سليماني” ورفقائه في بغداد آخر تحديث يناير 4, 2020 شارك الخبر المستقلة / صور : جانب من مراسيم تشييع “سليماني” ورفقائه في بغداد. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخبار وزارة الخارجية البريطانية تناشد مواطنيها عدم السفر إلى العراق باستثناء كردستان اخر الاخبار رويترز تكشفت مخطط قاسم سليماني لمهاجمة القوات الأميركية في العراق اخبار اسعار صرف الدولار تشهد ارتفاعا في الاسواق العراقية اخبار السلطات العراقية ترسل تطمينات لشركات الطيران العالمية بأن الأجواء العراقية مؤمنة التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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