صور : جانب من الاعتصام المفتوح لطلبة جامعة الكوفة بمحافظة النجف

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المستقلة / جانب من الاعتصام المفتوح لطلبة جامعة الكوفة بمحافظة النجف جنوبي العراق.

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