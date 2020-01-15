صور : جانب من الاعتصام المفتوح لطلبة جامعة الكوفة بمحافظة النجف آخر تحديث يناير 15, 2020 شارك الخبر المستقلة / جانب من الاعتصام المفتوح لطلبة جامعة الكوفة بمحافظة النجف جنوبي العراق. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا العراقالكوفةالنجفجامعة الكوفة قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار السعودية وسوريا يتأهلان لربع نهائي كأس آسيا للشباب اخر الاخبار الترجي يهزم النجم ويعتلي صدارة الدوري التونسي اخر الاخبار الجماهير تستبعد محمد صلاح من تشكيلة “ويفا” لعام 2019 اخر الاخبار موجة احتجاجات وشغب جديدة تضرب لبنان التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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