صور تظهر جفاف النيل في السودان

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر انحسار المياه وجفاف بعض المناطق على مجرى نهر النيل في مواقع مختلفة من السودان.

وتظهر الصور، التي نشرها بعض المواطنين وحسابات سودانية في “تويتر”، انحسارا واضحا في المياه وتحول بعض المناطق والمجاري المائية إلى طين جاف.

ونشرت المستقلة صورا لجفاف نهر النيل مع تعليق جاء فيه “صور متداوله، انحسار كبير لنهر النيل بعدد من المناطق، الصور من منطقة حجر الطير محلية المتمه”.

صور متداولة تظهر انحسارا واضحا لمياه النيل الأبيض..

هل للأمر علاقة بما تردد عن بدء ملئ #سد_النهضة؟ أم لأسباب أخرى؟ pic.twitter.com/eiKMeMIy3U — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) July 23, 2020

بدوره، هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الأربعاء، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.

وقال أندارجاشيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في الحقيقة.. النيل لنا”.