صور : تصادم 200 مركبة في كندا

المستقلة/شهدت مدينة مونتريال الكندية حادث سير مروع تسبب إصابة نحو 70 شخصا، عقب تصادم أكثر من 200 مركبة، في أحد شوارع ضواحي المدينة.

أحد عناصر شرطة إقليم الكيبيك ذكر أن شخصين بقيا عالقين داخل سياراتهما بعد مرور ساعات على الحادث، الذي وقع في الساعة 12:30 مساءً يوم الأربعاء.

و أصيب ما يقرب من 70 شخصا، بعضهم في حالة خطيرة وأظهرت لقطات مصورة وجود حافلة مدرسية صغيرة وشاحنة تحمل صهريجا عليه علامة مواد قابلة للاشتعال، لكن مسؤولين أفادوا بعدم إصابة أي تلاميذ جراء الحادث.

وظهرت في عدد من الصور التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مكدسة فوق بعضها البعض، فيما تهشم بعضها بشكل جعل التعرف عليها أمر صعب للغاية.

وقال وزير النقل إن الظروف الجوية من تساقط كثيف للثلوج وعدم رؤية كافية ربما تكون عوامل ساهمت في الحادثة الضخمة”وتابع:”بينما كان السائقون يقودون مركباتهم هبت رياح قوية، مما جعل الرؤية بوضوح أمر صعب”.

وقال إنه من المرجح أن تظل الطريق السريعة رقم 15 في ضاحية لا برايري مغلقة، حتى اليوم الخميس.