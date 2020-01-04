صور : تشييع الاعلامية “نجوى قاسم” في بلدتها جون بجبل لبنان في يناير 4, 2020 شارك الخبر المستقلة /صور : تشييع الاعلامية اللبناية نجوى قاسم في بلدتها جون بجبل لبنان . إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار لمن يعانون صداعاً نصفياً.. هذا قد يكون السبب اخر الاخبار مستشار الأمن الأميركي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية سليماني اخر الاخبار كردستان تعلن عن رفضها تصفية حسابات الدول على أرض العراق وانتهاك سيادته اخر الاخبار مصرف الرافدين يصدر بياناً بخصوص سلف الموظفين والمتقاعدين التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
التعليقات مغلقة.