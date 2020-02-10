(صور).. بيلي بوتر يثير الجدل من جديد بفستان وكعب عالي في الأوسكار

(المستقلة) – ممدوح بليغ/ في إطلالة مثيرة للجدل كعادته، ظهر الممثل الأمريكي بيلي بورتر بلوك غريب من نوعه كما عود متابعيه في الأحداث الفنية الهامة، ومؤخرا أصبحت تميزه الفساتين النسائية، وهو ما ظهر به كذلك في حفل توزيع جوائز الأوسكارز في دورتها الـ92.

ريش من اللون الذهبي ميز أعلى الفستان، وتنورة واسعة جدا لها شكل النيران، منفوشة، الفستان الذي اختاره بورتر من توقيع Giles Deacon، مع حذاء ذهبي له كعب عال، ولا يفضل بورتر وضع مكياج نسائي، ولكنه غالبا ما يغطي جسده بالتاتو وأظافره بالمانيكير.

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وهذه ليست المرة الأولى التي برتدي فيها بيلي بورتر أزياء نسائية، فقد سبق وارتداها في Critics’ Choice Awards 2020، واختار حينها جامبسوت من ماركة Hogan McLaughlin والتي ظهرت كفستان من اللون البستاج والأخضر واسع، وخطف بورتر الأنظار، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، حيث ارتدى بدلة رجالي من الأعلى واستبدل البنطلون بـ جيبة منفوشة قطيفة من دار أزياء “Christian Siriano”، وارتدى بيلي بورتر، خلال حفل توزيع جوائز “أمريكين ميوزك أوورد”، تايير أبيض، مكون من جيب، وسترة وكاب أبيض طويل.