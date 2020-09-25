صور.. “بوجبة دسمة” محمد حماقي يستعد لحفله الليلة بالسعودية

المستقلة/منى شعلان/ يستعد المطرب المصري محمد حماقي ، الليلة لإحياء حفلًا غنائيًا في جدة، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وسيتم بثها مباشر عبر منصة “شاهد” الإلكترونية.

وكشف الفنان محمد حماقي ، لجمهوره ، عبر حسابه بموقع إنستغرام ، عن كيفية قضائه اللحظات الأخيرة التى تسبق الحفل ، بصورا له ، برفقة صديق سعودي يدعى “محمد صديق”، وهما أمام سفرة تحتوى على خروفًا .

وعلق “حماقي”، قائلًا: “من منزل حبيبي محمد زكي بيت الكرم يا رب دايمًا عامر ويحفظك ويحفظ عائلتك الكريمة ويحفظ حبيبنا عمو زكي اللي هرب بسرعة ومارضيش يأكل، وطبعًا زي مانتوا شايفين كده مارضيتش اتقل في الأكل قوي علشان الحفلة”.

من ناحية أخرى ، شارك الفنان محمد حماقي مؤخرا ، فى حفل غنائي ، تم بثه عبر تطبيق “أنغامي” ، لمساعد ضحايا مرفأ بيروت ، ووصلت الأرباح لمليون دولار.