صور.. «بنك الحب» في سلوفاكيا لمقتنيات العشاق وقصص الغرام الأبدية

صور.. «بنك الحب» في سلوفاكيا لمقتنيات العشاق والقصص الخالدة

(المستقلة) ممدوح بليغ/ افتتح مؤخرا في سلوفاكيا بنك جديد لـ«الحب»، وذلك بهدف تحزين مقتنيات الأحبة، مثل خواتم الزواج ورسائل الحب، لتخليدها للأبد.

وبنك الحب في سلوفاكيا، يكسو قبوه 2900 بيت من قصيدة رومانسية، وتحوي خزائنه مقتنيات عزيزة مثل خواتم الزواج ورسائل الحرب العالمية الثانية وتذاكر أول فيلم شاهده المحبان معا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأكدت الوكالة أن المعرض مقام في قبو بمدينة بانسكا شتياونتسا مستلهم من قصيدة «مارينا» التي ترجع لعام 1846 وتخلد ذكرى فتاة أجبرها أبواها على الزواج من رجل غير ذلك الطالب والشاعر الفقير أندريه سلادكوفيتش.

وقالت إليشكا جاليسوفا التي كانت تزور البنك «أعتقد أن القصة تكون عظيمة عندما يدوم الحب للأبد بغض النظر عن أية عقبات».

ولم تقرر «إليشكا» بعد ما الذي ستودعه في البنك مع صديقها ماتوش رنزي ليكون شاهدا على حبهما الأبدي.