صور: بكاء محمد فؤاد وسيلفي محمد رمضان.. أبرز مشاهد عزاء مبارك

شاهد: بكاء محمد فؤاد وسيلفي محمد رمضان.. أبرز مشاهد عزاء مبارك

(المستقلة)- منى شعلان / حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، في القاهرة الجديدة.

وكان من بين الحضور الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني ، والفنان محمد رمضان ، والفنانة يسرا والفنانة لبلبة، الفنان محمد هنيدي، والمطرب محمد فؤاد، والمطرب حكيم، والفنان يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان عمرو سعد، والفنانة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبدالعزيز، والملحن عمرو مصطفى، والفنانة إلهام شاهين، والفنان حسين فهمي، والفنانة ليلى علوي، والفنانة فيفي عبده ، والفنان أحمد عز ، والإعلامي مفيد فوزى.

ومن أبرز مشاهد العزاء حضور الهضبة عمرو دياب برفقة الفنانة دينا الشربينى واللذان حرصا على تقديم واجب العزاء والرحيل سريعا ، من ناحية أخرى تسبب الفنان محمد رمضان في حدوث فوضى بقاعة العزاء ، بسبب محاولة بعض المعزين على التقاط صورا معاه، بصحبته، مما تسبب في تدخل الأمن، وتوجيه خطابه للفنان ‘إحنا مش بنصور فيلم، رجاء احترام العزاء”،وأيضا ظهرت ملامح الحزن الشديد على الفنان محمد فؤاد، كما بكي أثناء تقديمه واجب العزاء.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد تواجد في العناية المركزة بأحدى مستشفيات القاهرة، وخضع لإجراء جراحة دقيقة في الأمعاء، وأصيب بمضاعفات صحية،وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن معاناته من قصور كلوي مزمن، والرفرفة الأذينية بالقلب، أدت لاصابته بفشل كلوي ، إلى أن توفي صباح يوم الثلاثاء الماضي 25 فبراير 2020.