صور.. بعد ولادة مولودتها الثانية.. دنيا بطمة: رزقنى الله بفرحة وأميرة ما أحلاها

المستقلة/ منى شعلان/ إستقبلت الفنانة المغربية دنيا بطمة ، أمس السبت، مولودتها الثانية، والتي أطلقت عليها إسم “ليلي روز” علي اسم والدتها، حيث نشرت صورة لها مع مولودتها داخل المستشفي، عبر حسابها على إنستغرام ، وعلقت : “الحمدلله على سلامتي اليوم رزقنا الله بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها.. الله يحميها اسمها “ليلى روز”.. على اسم الغالية أمي.. الحمدلله على سلامتك حبيبة مامي كل العائلة فرحانة فيك”.

بينما وجه زوج دنيا بطمة رسالة لأبنتها عبر حسابه بموقع “انستغرام”، قائلا :”الحمدالله حمدا كثر اليوم وصلت على الدنيا اميرتي الصغيره واقول يا هلا بمن على الدنيا حضر …. مثل نور الشمس وأنوار القمر … جانا اليوم أحلى خبر بوصول اميرتي كانها عروسة مثل القمر سبحان ربي اللي أمر…. وأعطانا هدية العمر”.

كانت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية قررت، للمرة الثانية، تأجيل النظر في ملف “حمزة مون بيبي”، الذي تتابع فيه دنيا بطمة وأختها ابتسام إلى جانب أشخاص آخرين، كما قررت السماح لدنيا بالغياب عن الجلسات المقبلة ، التي تزامن فترة وضعها لمولودها، وتعافيها من الأثر الصحي للولادة.

وحضرت دنيا بطمة، يوم الأربعاء الماضي إلى المحكمة برفقة زوجها رجل الأعمال الكويتي محمد الترك ، إذ بدت على دُنيا علامات متقدمة لقرب الولادة، في حين رفضت الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين.

وكانت الفنانة دنيا بطمة، قد رزقت بطفلتها الأولى “غزل”، من محمد الترك، في عام 2017.