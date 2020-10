صور.. بعد ولادة مولودتها الثانية.. دنيا بطمة: رزقنى الله بفرحة وأميرة ما أحلاها

View this post on Instagram

الحمدالله حمدا كثر اليوم وصلت على الدنيا اميرتي الصغيره واقول يا هلا بمن على الدنيا حضر …. مثل نور الشمس وأنوار القمر … جانا اليوم أحلى خبر بوصول اميرتي كانها عروسة مثل القمر سبحان ربي اللي أمر…. وأعطانا هدية العمر.