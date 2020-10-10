صور.. “بعد شائعة خطوبتها” الفاشونستا السعودية “بدور البراهيم” تجري عملية جراحية عاجلة

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر هاشتاق خطوبة بدور البراهيم، خلال الساعات الماضية ، موقع التدوينات القصيرة تويتر ، بعد ما نشرت الفاشونستا السعودية مقاطع فيديو لها عبر حسابها عبر تطبيق سناب شات ، أثناء تواجدها بداخل قاعة أفراح .

وما بين السخرية والتكذيب، تفاعل المغردون بشكل كبير، و أثارت شائعة خطوبتها الجدل ، خاصة بعد انفصلها عن زوجها السابق من أسابيع قليلة بعد أن أكدت أنها لا تحتمل البقاء معه، وأعلنت خبر طلاقها لجمهورها مباركة لنفسها على تلك الخطوة.

وشككّ عدد من المتابعين في خبر خطوبة بدور البراهيم، مرجحين بأن يكون هذا الحفل من إحدى زيجاتها السابقة وأنها وثقته وأظهرته حاليًا لتثير الجدل، حيث قالوا إن من ظهر معها في الفيديو بجزء من جسده هو شقيقها “سعد”.

من جانبها لم تخرج بدور البراهيم لتنفي أو تؤكد شائعة خطوبتها حتى الآن، ولكنها أعلنت عن تعرضها لإنتفاخ في لسانها وتورم في منطقة الرقبة بالكامل.

وقالت بدور عبر حسابها في سناب شات: الوضع تطور مرة لساني انتفخ وتورمت المنطقة ولا اقدر ابلع، ياجماعة قطعتوني بالتويتر اذكروا الله.

وتطور وضعها الصحية إلى أنها أجرت عملية جراحية عاجلة ، داخل إحدى المستشفيات ، وتم إستئصال حصوة بالغدة النخامية ، وفقا ما أعلنت البراهيم عبر حسابها على موقع سناب شات.

وقد ظهرت البراهيم ، مؤخراً ، في مقطع فيديو لها تتفاخر بشهرتها على منصات التواصل الإجتماعي وترد على كل من يعلن عن أسماء محددة كونها الأكثر مشاهدة، وبطريقة اعتبرها البعض غرور قالت:” كل يوم تطلع هالأشكال تقول مين مكسر السوشال ميديا مين أكثر مشاهدات ها لأسبوع.. أقول: أنا مكسرة الشوسال ميديا ومكسرة الدنيا ومكسرة خشمك ورأسك”.

وتابعت خبيرة التجميل السعودية أنها تعتبر الأكثر شهرة في مجالها واكثر فاشونيستا يبحث عنها الجمهور العربي بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبة كل من يريد أن يصبح مشهور يتداول فقط أخبارها لينال نسب مشاهدة عالية، واستطردت قائلة:” إذا انت أصلًا تبي تشتهر وتسوي مشاهدات نزل كل أسبوع أشياء عني بس وشوف المشاهدات عندك.. بدور البراهيم أكثر مشهورة وفاشونيستا في الشرق الأوسط عليها بحث في جوجل و تويتر وكل مكان.. اصحوا”.