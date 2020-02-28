صور: بعد حفله بالسعودية.. تامر حسني للنجم إيكون: نورتني.. والأخير: نورك ياسيد المعلمين

(المستقلة) – منى شعلان/ أحيا الفنان المصري تامر حسني، حفلا غنائيا أمس الخميس في جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة المطرب العالمي إيكون ، وقدم حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانية القديمة والحديثة ، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبي.

ونشر تامر، صور الحفل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات”إنستغرام”، وعلق: “مبروك لصناع هذا الحفل الأسطوري أضخم وأنجح حفلاتي في السعودية على الإطلاق، شكراً المخرج المبدع عادل سرحان ووحوش المسرح العربي المايسترو أحمد عصام وعباقرة هندسة الصوت ياسر أنور وأحمد عبدالقادر ومهندس الإضاءة المبهر فيليب، شكراً رجال أمن الحفل المحترمين وكامل فريق شركتي تي إتش بروداكشن وفرقتي الموسيقية الغالية، شكراً لكل الجماهير العظيمة الراقية الحبيبة بالمملكة السعودية.

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كما وجه شكر خاص للنجم العالمي إيكون ، قائلا : تورتني يامعلم إيكون ، ليرد عليه الأخير مستخدمًا اللغة العربية “دا نورك انت يا تيمو يا سيد المعلمين”.

يذكر أن تامر حسني، يستعد لإحياء حفل غنائي بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، يوم الجمعة 6 مارس المُقبل.