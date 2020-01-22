صور.. بدء تصوير المسلسل الرمضاني “ونحب تانى ليه” للفنانة ياسمين عبد العزيز

المستقلة/ منى شعلان/ إنطلق اليوم ، تصوير أولى مشاهد مسلسل “ونحب تاني ليه” للفنانة ياسمين عبد العزيز ، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

حيث نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ،صورا من كواليس أول يوم تصوير للعمل الدرامى ، وعلق قائلا :” بسم الله توكلنا على الله أول يوم تصوير لمسلسل “ونحب تانى ليه”.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

مسلسل “ونحب تانى ليه” يشارك في بطولته كلا من شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، وسمر يسرى، وليلى عز العرب، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وإنتاج سينرجي.