صور: “بتورتة تحمل خرزة زرقاء”.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ74

المستقلة/ منى شعلان/ تحتفل الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ، بعيد ميلادها الـ74، والذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 يناير، برفقة عدد من أصدقائها ، حيث نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صور من الحفل ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نبيلة عبيد ، خلال برفقة الإعلامية بوسي شلبي،والفنانة إيمي سمير غانم ، حيث تقوم عبيد ، بتقطيع تورتة عيد ميلادها المصصمة على شكل “خرزة زرقاء وعين وكف الحسد”.

من ناحية أخرى ، تعود الفنانة نبيلة عبيد ، إلى الساحة الفنية ، بعد غياب لسنوات، وتشارك فى الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل “نساء من ذهب” ، حيث يعد العمل الأول الذى يجمعها بنجمة الجماهير نادية الجندي .

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من “فورمات” أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى.

مسلسل “نساء من ذهب” بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومن إخراج وائل إحسان.