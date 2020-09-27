صور..”بالبكاء والملابس البيضاء” زوجة وبنات المنتصر بالله يودعونه إلى مثواه الأخير

المستقلة/ منى شعلان/ أقيم عصر اليوم ، مراسم تشييع جثمان الفنان المصري المنتصر بالله بكنيسة الشهيد أبو سيفين بمنطقة المهندسين بالقاهرة.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور مراسم القداس، وتشييع جثمان الفنان الراحل وهم الفنان هاني رمزي، الفنان أحمد بدير، الفنان منير مكرم، المذيعة بوسي شلبي،

المنتج أحمد السبكي، الفنان أشرف زكي، مع إلتزام الحاضرين بإتخاذ الإجراءات الاحترازية ، من حيث‏ ارتداء “الكمامة” داخل الكنيسة وخارجها.

كما ظهرت بنات الفنان الراحل المنتصر بالله، وهن يتلقين العزاء في والدهن، كما ظهرت زوجته التى انهارت أثناء تشييع جثمان الراحل ، جالسه على كرسي، وحرصن على ارتداء ملابس باللون الأبيض ، وخيم الحزن والبكاء عليهن.

وتقيم أسرة الفنان الراحل العزاء يومي الإثنين والثلاثاء بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلي بالزمالك.

وكان المنتصر بالله قد رحل عن عالمنا أمس السبت عن عمر يناهز 70 عاما، بإحدى مستشفيات محافظة الإسكندرية بعد تدهور حالته الصحية ، إثر إصابته بجلطة فى المخ ، وتزوج المنتصر بالله من الفنانة عزيزة كساب التى اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة، وأطلق عليه فى الوسط الفني أبو البنات.