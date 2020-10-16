صور.. “انهيار صابرين وسيلفي محمد رمضان”.. أبرز مشاهد عزاء محمود ياسين

المستقلة/ منى شعلان/ قدم عدد كبير من نجوم الفن والاعلام واجب العزاء في الفنان المصرى الراحل محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا أول أمس عن عمر يناهز الـ79 عامًا ، بعد إصابته بإلتهاب رئوى نقل على إثره إلى أحد المستشفيات.

ويستقبل المعزين كل من السيناريست عمر محمود ياسين والفنان محمد رياض ، وحرص على الحضور كل من محمد رمضان و شريف منير وكمال أبورية ومحمد عز ومحمد الشرنوبى وخالد محمود ونهال عنبر، ودنيا عبد العزيز والإعلامى سيف زاهر، والمخرج أحمد خالد موسى، والأب بطرس دانيال و ليلى علوى ويوسف شعبان وأحمد آدم وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسهر الصايغ وليلى عز العرب، والإعلامى محمود سعد ، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب الممثلين ومحمود حميدة ، وفاروق فلوكس ، وإلهام شاهين ، وصلاح عبدالله ومحمد الشرنوبي والموسيقار هاني مهنا ، والإعلامي سيف زاهر .

وانهارت الفنانة صابرين، من البكاء أثناء حضورها عزاء الفنان محمود ياسين، وحرص محمد رمضان على الذهاب إلى الفنان الكبير فاروق فلوكس وتحيته وتقبيل رأسه ، كما تزاحم عليه الجمهور لالتقاط السيلفي ورافقوه حتى استقل سيارته.

وحرصت عائلة محمود ياسين على فرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تطهير سرداق العزاء ووضع الكحول على أيدي المعزين وارتداء الكمامات الطبية.