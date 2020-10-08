صور : امرأة تصاب بحروق من الدرجة الأولى بسبب معقم اليدين

المستقلة/- لم تكن سيدة أمريكية، تعلم أن استخدامها لمعقم اليدين سيكون له عواقب قاسية ووخيمة على جسدها وصحتها، فهي عادة ما تستعمل معقم اليدين بشكل منتظم، في ظل استمرار تفشي فيروس (كورونا)، لكن الأمر هذه المرة كان مختلفا، حيث اشتعلت النيران في أيدي ووجه السيدة، وأصابتها بحروق من الدرجة الأولى.

وكانت السيدة قامت بوضع معقم يدين على يديها وقليل منه على وجهها، وبعدها أشعلت شمعة فشعرت بجلدها وكأنه يسيح من جسدها ووجهها يتقطع.

وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن السيدة، وهي من ولاية تكساس أصيبت بحروق من الدرجة الأولى بعد إشتعال النيران في وجهها ويديها وقدميها في المنزل.