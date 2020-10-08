صور : امرأة تصاب بحروق من الدرجة الأولى بسبب معقم اليدين
وكانت السيدة قامت بوضع معقم يدين على يديها وقليل منه على وجهها، وبعدها أشعلت شمعة فشعرت بجلدها وكأنه يسيح من جسدها ووجهها يتقطع.
وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن السيدة، وهي من ولاية تكساس أصيبت بحروق من الدرجة الأولى بعد إشتعال النيران في وجهها ويديها وقدميها في المنزل.
يشار إلى أن العديد من الاشخاص، أصيبوا بحالات احتراق مماثلة، وتهيج جلدي، وتأثيرات صحية أخرى جراء استخدام معقم يدين غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتحذر منظمة الأدوية والغذاء الأميركية بشدة من الإفراط في استخدام مطهرات اليد وأن تكون بديلا لغسل اليدين بالماء والصابون، كون الإفراط في استخدام المعقمات يأتي بآثار سلبية على صحة الإنسان.
وقالت أن الإفراط في استخدام معقمات اليدين يمكن أن يضر الجلد وفي بعض الحالات يتسبب في تلف الخلايا، ويمكن أن ينتج عنه أيضا تفاقم الحساسية.
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