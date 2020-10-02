صور.. “العمر مجرد رقم” لبلبة تتألق فى أحدث جلسة تصوير لها

المستقلة / منى شعلان/ “العمر مجرد رقم “شعار ترفعه وتؤكده من حين لآخر النجمة المصرية “لبلبة” ، على الرغم من بلوغها 74 عامًا إلا أنها دوما تسرق الأضواء وتلفت الأنظار إليها ، فى أى ظهورا لها ، وخاصة بعد خضوعها لجلسة تصوير مؤخراً.

وتحرص لبلبة ، أن تظهر دائما فى كامل رشاقتها وأناقتها ، مع الظهور بشكل مختلف وجرئ ، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة بتوقيع المصور محمود رؤوف ، بالساحل الشمالي.

وظهرت لبلبة، خلال الجلسة ، بإطلالتين الأولى وهي تروي الحديقة وتستمتع بمناظرها الخلابة وارتدت فيها شورت سترتش، وبلوزة صفراء اللون، والثانية بملابس كلاسيكية، مرتدية فستان ذهبي اللون وحاملة للبلاص .

من ناحية أخرى تستعد النجمة لبلبة ، لعقد جلسات عمل من أجل فيلمها الجديد “العميل صفر” للفنان أكرم حسنى ، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج وائل عبدالله.

بينما آخر أعمال النجمة لبلبة فيلم “كازابلانكا”، للنجم أمير كرارة وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وإياد نصار، ومحمود البزاوى، ومن تأليف هشام هلال ، و إخراج بيتر ميمي، وعرض فى السينمات وحقق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.