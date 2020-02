(صور).. السورية وعد الخطيب توجه رسالة للعالم فى حفل الأوسكار 2020

(المستقلة) – منى شعلان/ خطفت المخرجة السورية وعد الخطيب، الأنظار فى حفل جوائز الأوسكار 2020 ، بسبب فستانها ، المنقوش عليه جملة باللغة العربية، وهى “تجرأنا على الحلم، ولن نندم على الكرامة”.

وترشح فيلم المخرجة السورية “من أجل سما”، ضمن قائمة أفضل فيلم وثائقي، ولكن الذي حصل على الجائزة هو فيلم “American factory”، وهو فيلم وثائقي أمريكي أنتج في 2019، من إخراج ستيفن بونار وجوليا ريتشيرت.

فيما ذهبت جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم وثائقي قصير إلى فيلم “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re A Girl)، وهو عن قصة فتيات أفغانيات صغيرات يتعلمن القراءة والكتابة والتزلج في كابول، ويمنحهم التزلج الشجاعة والمهارات الحياتية التي تساعدهم على الازدهار والتكيف مع التحديات التي تنتظرهم.