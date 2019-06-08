صور الرئيس مع عائلات وأسر الشهداء في عيد الفطر 08/06/2019 مقالات مشابهة قناة السويس تحقق اعلي معدل تحويل للخزانة العامة في تاريخها 09/06/2019 البدء في إقامة اكبر مدينة علاجية في مصر والشرق الأوسط باستثمارات تبلغ ٢٠ مليار جنيه 09/06/2019 مرصد الافتاء المصري يشيد ببطولات رجال القوات المسلحة والشرطة 09/06/2019 المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي السيد الرئيس مع أسر وابناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية في عيد الفطر المبارك. 2019-06-08 waleed remaly شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest