الرئيسية / عربي و دولي / صور الرئيس مع عائلات وأسر الشهداء في عيد الفطر

صور الرئيس مع عائلات وأسر الشهداء في عيد الفطر

08/06/2019

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

السيد الرئيس مع أسر وابناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية في عيد الفطر المبارك.

اترك تعليقاً

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الصحافة المستقلة © 2019