(صور).. الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما يفوز بجائزة الأوسكار

(المستقلة) – ممدوح بليغ/ فاز فيلم “American Factory”، بجائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقي، والفيلم من إخراج ستيفن بونار وجوليا ريتشيرت، الذي أنتجه باراك أوباما بالإشتراك مع شبكة “Netflix”، والذي يعد أولى التجارب السينمائية للرئيس الأمريكي السابق.

وعلّق باراك أوباما على فوز الفيلم بالجائزة، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلًا: “أهنئ جوليا وستيفن، اللذان يقفان وراء إخراج قصة American Factory المعقدة والمؤثرة حول العواقب الإنسانية للتغيير الاقتصادي المفزع، سعيد للغاية لرؤية شخصين موهوبين وصريحين، يحملان معهما جائزة أوسكار إلى المنزل”.

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يتناول فيلم American Factory استحواذ شركة صينية على مصنع مهجور لشركة “جنرال موتورز”، وهو أول إنتاج مشترك بين Netflix وشركة “هاير جراوند”، التي أسسها أوباما وزوجته ميشيل العام الماضى.

يتتبع الفيلم حياة آلاف العمال، الذين تقرر تسريحهم من قطاع صناعة السيارات بمقاطعة مورين بولاية أوهايو خلال الأزمة الاقتصادية فى 2008، الذين أعادت شركة “فوياو جلاس أمريكا” الصينية لتصنيع زجاج السيارات، توظيف بعضهم فى نفس المصنع بعد ست سنوات.

وبعد ترشيحه لجائزة أوسكار قال أوباما إنه سعيد للغاية بترشيح الفيلم، متمنيًا له المزيد من النجاح وحصد الجوائز.