صور : الحشد الشعبي ينشر صور المصابين بالقنابل أمام السفارة الأمريكية في ديسمبر 31, 2019 شارك الخبر المستقلة / بالصور : الحشد الشعبي ينشر صور لمجموعة من المصابين بالقنابل الدخانية أمام السفارة الأمريكية ببغداد . إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار الخارجية العراقية ستدعي السفير الامريكي على خلفية قصف مقرات حزب الله اخر الاخبار حداد عام لمدة ثلاثة ايام على أرواح شهداء الأنبار اخر الاخبار الحشد الشعبي: 20 جريح إثر إطلاق من داخل السفارة الأمريكية اخر الاخبار إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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