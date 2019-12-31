صور : الحشد الشعبي ينشر صور المصابين بالقنابل أمام السفارة الأمريكية

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المستقلة / بالصور : الحشد الشعبي ينشر صور لمجموعة من المصابين بالقنابل الدخانية أمام السفارة الأمريكية ببغداد .

 

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