صور : الحشد الشعبي يقيم نقاط أمنية في محيط القائم والحدود مع سوريا

المستقلة / أعلن الحشد الشعبي، عن إنشاء نقاط أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم غربي محافظة الأنبار لتأمين محيط القضاء والشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وذكر إعلام الحشد في بيان إن “قوات اللواء 13 في الحشد الشعبي انشأت نقاطا أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم بهدف تأمين محيط القضاء من اية تسللات لفلول عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف أن “تلك النقاط أسهمت أيضاً في تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والطريق الرابط بين البلدين”.